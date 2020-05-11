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В архангельском следственном изоляторе раскопали раритет

На территории следственного изолятора №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) обнаружена старинная городская дорога.

Для проведения необходимых исследований были привлечены специалисты Института археологии Российской академии наук. В ходе археологических изысканий на месте строительства нового режимного корпуса была обнаружена булыжная вымостка второй половины XIX века. Предположительно, это один из проездов к жандармерии, выходящей на улицу Попову. Исторический интерес данной дороги представляет система кладки.

- Каждый мастер создавал вымостку по-своему. Каждая наша находка – это уникальный рисунок, который не повторяется больше нигде, - рассказал археолог, научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Алексей Беличенко .

Археологические изыскания призваны выявить, имеются ли на месте строительства или реконструкции объектов археологические памятники, которые обладают значительной историко-культурной ценностью и не должны быть утеряны безвозвратно. Обнаружение дороги не станет преградой для возведения нового режимного корпуса СИЗО-1, который появится на территории учреждения в 2024 году.

11 август 11:09 | : Будни

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