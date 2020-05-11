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Коронавирус в Архангельской области за сутки: 48 заражений и 17 смертей

По данным на 10 августа 2020 года, в Поморье всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 8762 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 48 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

21 архангелогородец;

6 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;

по 5 – в Няндомском и Пинежском районах;

4 в – Устьянском районе;

по 2 в – Северодвинске и Онежском районе;

по одному в – Новодвинске и Плесецком районе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Мурманска, приехавшего на работу в наш регион.

Также комиссией по анализу летальных случаев проведены заседания и проанализированы 27 пакетов документов.

В итоге установлено, что причиной смерти в 17 случаях стали осложнения, вызванные COVID-19, в остальных десяти – иные заболевания.

Таким образом, по состоянию на 10 августа 2020 года официально подтверждено 167 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции

10 август 17:04 | : Будни

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