Коронавирус в Архангельской области: + 63. Больные стали поступать с курортов

По данным на 9 августа 2020 года, в Поморье всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 8750 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 63 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 9366 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
31 архангелогородец;
8 северодвинцев;
по 4 новых случая зафиксированы в Няндомском и Пинежском районах;
по 3 – в Новодвинске и Устьянском районе;
по 2 в – Мирном и Приморском районе;
по одному – в Лешуконском, Каргопольском, Коношском и Плесецком районах.
Кроме того, в статистику включены два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Архангельской области, вернувшегося с отдыха в Краснодарском крае, и у жителя Тюмени, прибывшего в наш регион