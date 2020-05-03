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Коронавирус в Архангельской области: + 63. Больные стали поступать с курортов

По данным на 9 августа 2020 года, в Поморье всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 8750 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 63 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 9366 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

31 архангелогородец;

8 северодвинцев;

по 4 новых случая зафиксированы в Няндомском и Пинежском районах;

по 3 – в Новодвинске и Устьянском районе;

по 2 в – Мирном и Приморском районе;

по одному – в Лешуконском, Каргопольском, Коношском и Плесецком районах.

Кроме того, в статистику включены два завозных случая: коронавирусную инфекцию выявили у жителя Архангельской области, вернувшегося с отдыха в Краснодарском крае, и у жителя Тюмени, прибывшего в наш регион

09 август 14:57 | : Будни

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