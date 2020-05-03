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Коронавирус в Архангельской области: +68 заболевших и ни одного поправившегося

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы вирусом ковид еще 68 человек.

Всего за все время пандемии 9303.

В списке новых:

  • 37 архангелогородцев;
  • 7 северодвинцев (двое — из числа сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
  • 5 жителей Плесецкого района;
  • 4 человека в Онежском;
  • по 3 в — Вельском, Пинежском и Няндомском районах;
  • по 2 — в Новодвинске и Ленском районе;
  • по одному — в Коношском и Виноградовском районах.

И ни один не выздоровел!

Также не сообщается о новых летальных случаях… хотя по федеральной статистике их 12.

08 август 14:02 | : Будни

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