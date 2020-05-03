Коронавирус в Архангельской области: +68 заболевших и ни одного поправившегося

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы вирусом ковид еще 68 человек.
Всего за все время пандемии 9303.
В списке новых:
- 37 архангелогородцев;
- 7 северодвинцев (двое — из числа сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 5 жителей Плесецкого района;
- 4 человека в Онежском;
- по 3 в — Вельском, Пинежском и Няндомском районах;
- по 2 — в Новодвинске и Ленском районе;
- по одному — в Коношском и Виноградовском районах.
И ни один не выздоровел!
Также не сообщается о новых летальных случаях… хотя по федеральной статистике их 12.