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Заключенные архангельской колонии "на Пирсах" решили побаловать детсадовцев

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) осужденные изготовили арт-объекты для детского сада с. Заостровье и Архангельской областной детской больницы.

Для ребятишек сада был сделан деревянный кораблик, покрашенный яркими красками.  Его установили на дворовой территории, где детвора  гуляет. Воспитатели учреждения уделяют большое внимание  благоустройству территории не только  с целью создания атмосферы уюта и комфорта для своих подопечных, но и развития у них познавательной активности. Новый арт-объект  сразу заслужил популярность у мальчишек и девчонок.  

Новые клумбы  появились во внутреннем дворике  Архангельской областной детской больницы. Они  также  выполнены отбывающими наказание в ИК-1.   Высаженные бархатцы и петуньи быстро прижились и теперь радуют своей красотой посетителей. Также на территории появился декоративный колодец, который привлекает маленьких пациентов и их родителей.  Администрация организаций выразили  благодарность руководству исправительной колонии №1 регионального УФСИН за инициативу помощи.

 

06 август 11:38 | : Будни

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