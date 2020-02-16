В Архангельске резкий спад заболеваемости COVID-19. Но не по области в целом

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом. Зато в областной столице…
География:
- 21 архангелогородец (что в два раза меньше, чем обычно);
- 12 жителей Онежского района;
- 7 новых случаев зарегистрировано в Пинежском районе;
- по 4 — в Новодвинске и Котласском районе;
- по 3 — в Коряжме и Приморском районе;
- 2 — в Холмогорском районе;
- по 1 — в Северодвинске, городе Мирном и Коношском районе.
- В статистику также включены 2 завозных случая — у граждан, прибывших из Москвы и Кировской области.
Всего с начала пандемии в регионе заразилось коронавирусом 9101 человек