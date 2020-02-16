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В Архангельске резкий спад заболеваемости COVID-19. Но не по области в целом

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом. Зато в областной столице…

География:

  • 21 архангелогородец (что в два раза меньше, чем обычно);
  • 12 жителей Онежского района;
  • 7 новых случаев зарегистрировано в Пинежском районе;
  • по 4 — в Новодвинске и Котласском районе;
  • по 3 — в Коряжме и Приморском районе;
  • 2 — в Холмогорском районе;
  • по 1 — в Северодвинске, городе Мирном и Коношском районе.
  • В статистику также включены 2 завозных случая — у граждан, прибывших из Москвы и Кировской области.

Всего с начала пандемии в регионе заразилось коронавирусом 9101 человек

05 август 15:00 | : Будни

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