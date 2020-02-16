Новости харассмента: В Архангельске женщины редко домогаются мужчин

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин в Санкт-Петербурге, Москве и в Краснодаре.
Рейтинг был сформирован на основании двух вопросов:
Скажите, вы подвергались домогательствам со стороны женщин? Где это происходило?
Рейтинг городов России, в которых мужчины подвергались женским домогательствам:
Санкт-Петербург (1), Москва (2), Краснодар (3), Саранск (4), Воронеж (5), Брянск (6), Саратов (7), Иваново (8), Новосибирск (9), Ростов-на-Дону (10), Омск (11), Симферополь (12), Пермь (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Самара (16), Уфа (17), Нижний Новгород (18), Красноярск (19) и Казань (20).
Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин на работе (48%), в барах / ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%).
Эксперт уточнил, что по результатам опроса чаще всего женщины домогаются до мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (71%), от 18 до 24 лет (19%), от 45 до 54 лет (8%), от 35 до 44 лет (2%) и от 55 лет и старше (1%).