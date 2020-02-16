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¾ россиян выступают за запрет кальянов и вейпов в публичных местах

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как россияне относятся к вступившему в силу закону о запрете курения электронных сигарет и кальянов в общественных местах. В опросе принимали участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Закон, приравнявший вейпы и кальяны к сигаретам и вступивший в силу 23 июля, одобрили 73% россиян. 14% респондентов отнеслись к принятому закону отрицательно. Еще 13% затруднились с ответом.

Женщины чаще мужчин выражали одобрение принятому закону: 75% и 71% соответственно. Чем старше респонденты, тем выше градус одобрения: 66% среди молодежи до 24 лет и 78% среди респондентов старше 45 лет. Количество россиян, одобряющих новый закон, растет и с увеличением уровня дохода: 68% среди граждан с зарплатой до 30 тыс. руб. и 79% среди опрошенных с заработком от 80 тыс. руб.

03 август 13:02 | : Будни

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