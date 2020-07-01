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В Северодвинске – рекордное количество «золотых» и «серебряных» выпускников

В 2020 году в Северодвинске окончили школу 1004 юношей и девушек, из них 81 - с красным дипломом. Ещё 12 выпускников удостоены региональной награды «Золотая надежда Архангельской области» и 31 - региональной серебряной медали.

Об этом сообщила заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.

- В этом году золотых медалистов подготовили 19 образовательных организаций. В числе лидеров по-прежнему лицей № 17, где 20 медалей, северодвинская гимназия № 14, где 16 золотых выпускников, и ягринская гимназия, подготовившая шесть золотых медалистов. По пять медалей в этом году у одиннадцатиклассников школ № 19 и 29, по четыре - в школах № 21 и 24. Остальные образовательные организации подготовили от одного до трёх золотых выпускников, - рассказала Ирина Сахарова.

Она добавила, что в прошлом году аттестаты с отличием получили 44 северодвинца.

- Диплома «Золотая надежда Архангельской области» удостоены в этом году 12 наших ребят. Это выпускники Северодвинской гимназии № 14, лицея № 17, школы № 6 и Ягринской гимназии. Региональная награда присуждается ребятам, имеющим в аттестате не более двух четвёрок - остальные пятёрки - и занявшим призовые места в региональном и Всероссийском этапах школьных олимпиад, других интеллектуальных и творческих состязаниях, - уточнила заместитель главы муниципалитета.

Для сравнения, в 2019 году таких наград были удостоены 8 выпускников Северодвинска.

Больше стало и серебряных медалистов. Этой региональной наградой отмечена учёба и общественная деятельность 31 выпускника 13-ти северодвинских школ. Это лицей № 17 - 7 медалистов, школа № 13 и ЛГ № 27 - по 4, школа № 6 - 3, школы № 2, МКШ, СГ № 14 и школа № 29 - по 2 и школы № 21, 22, 23, 24 и 28 - по 1 серебряному медалисту. В прошлом году таких наград в городе корабелов было 16.

Ирина Сахарова подчеркнула, что медали выпускников - это награда за их талант и трудолюбие, а также профессионализм педагогов и заботу родителей.

- Золотые медали дают абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы страны, а региональные награды в высшие учебные заведения Архангельской области. Количество бонусных «золотых» и «серебряных» баллов устанавливает каждый вуз самостоятельно, - отметила она.

30 июль 15:08 | : Будни

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