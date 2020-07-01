Группа «Аквилон» приглашает на работу

Крупнейшая девелоперская компания региона – Группа «Аквилон» предлагает для замещения четыре вакансии.
В Архангельске на работу приглашают инженера-строителя, инженера-проектировщика, инженера-сметчика.
В Северодвинске - инженера-строителя и инженера ПТО.
Соискателей ждет интересная работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда помогут и поддержат. Если вы профессионал своего дела, умеете работать вдумчиво и в команде, то откликайтесь на предложение и присылайте свое резюме на электронную почту nazaryin@akvilon-invest.ru
Все подробности можно узнать в службе персонала по телефону +79110550426.
Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,2 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, спроектирован микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
СПРАВКА
Группа «Аквилон» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Компания является пятикратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-19 годах. Также группа «Аквилон» входит в ТОП-25 Единого реестра застройщиков России.
В активе холдинга 100 объектов различного назначения общей площадью около 2 млн. кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлекательных бизнес центров. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Сегодня компания представлена в четырех городах: Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве. В портфеле холдинга – около 1,1 млн кв. м строящейся недвижимости.
Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами группы «Аквилон» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты.
Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж.
Телефон/факс: (8182) 65-00-08
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru
Офис в Северодвинске:
Ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон: (8184) 52-00-00
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