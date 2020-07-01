Самые необычные вакансии июля в регионах Северо-Запада

Рынок труда Северо-Запада начал активно восстанавливаться после снятия режима самоизоляции: в июне работодатели открыли на 45% больше вакансий, чем в мае. Как сообщает пресс-служба агентства hh.ru по Северо-Западу, самыми востребованными в регионах остаются представители сферы продаж, IT-специалисты, работники производства, “синие воротнички”, а также соискатели из сферы строительства и недвижимости. Наряду с традиционными предложениями о работе, попадаются и не совсем обычные.
Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада нашли 10 интересных вакансий в разных регионах Северо-Запада, на которые можно откликнуться прямо сейчас.
Ленинградская область
- Охотовед - https://hh.ru/vacancy/37909466 (от 35 000 руб. до вычета налогов)
- Маляр по металлу - https://hh.ru/vacancy/38251962 (до 90 000 руб. до вычета налогов)
- Сборщик грибов - https://hh.ru/vacancy/36851778 (от 30 000 руб. на руки)
- Зоотехник селикционер - https://hh.ru/vacancy/37996250
- Разведчик - https://hh.ru/vacancy/37735770 (от 30 000 до 50 000 руб. до вычета налогов)
Калининградская область
- Контролер-инструктор служебных собак - https://hh.ru/vacancy/38145237
- Сомелье по подбору актеров - https://hh.ru/vacancy/38030954 (от 30 000 руб. до вычета налогов)
- Яхтенный капитан - https://hh.ru/vacancy/37820452
- Гейм-дизайнер (баланс) - https://hh.ru/vacancy/37121488
- Крупье (школа крупье) - https://hh.ru/vacancy/38083814 (до 45 000 руб. на руки)
Архангельская область
- Повар в пицца-цех - https://hh.ru/vacancy/38035487 (от 30 000 руб. на руки)
- Lashmaker - https://hh.ru/vacancy/38071305 (от 35 000 до 50 000 руб. на руки)
- Стрелок - https://hh.ru/vacancy/37795321 (от 28 500 до 75 000 руб. на руки)
- Инженер лесного хозяйства - https://hh.ru/vacancy/38032938 (до 40 000 руб. на руки)
- Гувернантка/Гувернер - https://hh.ru/vacancy/38090913 (от 30 000 руб. на руки)
Мурманская область
- Вахтенный матрос - https://hh.ru/vacancy/37924659 (от 40 000 до 60 000 руб. до вычета налогов)
- Чат-менеджер - https://hh.ru/vacancy/37997556 (от 20 000 до 23 000 руб. на руки)
- Юрист морского права - https://hh.ru/vacancy/37989939 (до 80 000 руб. на руки)
- Пиццер - https://hh.ru/vacancy/37401555 (от 33 000 руб. на руки)
- Аниматор-воспитатель - https://hh.ru/vacancy/38246573
Псковская область
- Рабочий по уходу за животными - https://hh.ru/vacancy/37977476 (от 12 130 до 15 000 руб. до вычета НДФЛ)
- Официант на "Ласточку" - https://hh.ru/vacancy/37796002 (от 25 000 до 30 000 руб. на руки)
- Тренер по киберспорту - https://hh.ru/vacancy/37814174 (от 20 000 руб. до вычета НДФЛ)
- Укладчик на производство шпрот - https://hh.ru/vacancy/37768865 (от 25 000 до 50 000 руб. на руки)
- Преподаватель курса по блоггингу (медиа-тренер) - https://hh.ru/vacancy/37813764
Новгородская область
- Инженер-гальваник - https://hh.ru/vacancy/37250888 (от 35 000 руб. на руки)
- Ночной специалист по работе с клиентами на дому - https://hh.ru/vacancy/37412051 (от 24 000 до 45 000 руб. до вычета налогов)
- Су-шеф - https://hh.ru/vacancy/37732983 (от 37 000 руб. на руки)
- Дизайнер-флорист - https://hh.ru/vacancy/38209902 (от 20 000 до 35 000 руб. на руки)
Республика Карелия
- Дизайнер-иллюстратор - https://hh.ru/vacancy/38220877 (от 30 000 руб. на руки)
- Егерь охотничьих угодий - https://hh.ru/vacancy/37909702 (от 25 000 руб. до вычета налогов)
- Звукорежиссер – https://hh.ru/vacancy/38096917
- Спортивный репортёр со знанием английского языка - https://hh.ru/vacancy/36118846 (от 100 до 300 EUR до вычета налогов)
- Инструктор по труду - https://hh.ru/vacancy/37825621 (от 25 000 до 30 000 руб. до вычета налогов)
Республика Коми
- Барбер - https://hh.ru/vacancy/37511595 (от 30 000 руб. до вычета налогов)
- Арт-директор - https://hh.ru/vacancy/37775465 (до 70 000 руб. на руки)
- Чистильщик резервуаров - https://hh.ru/vacancy/35987865 (от 27 000 руб. на руки)
- Садовник-озеленитель - https://hh.ru/vacancy/37731629
- Швея-портной - https://hh.ru/vacancy/38226567 (от 25 000 руб. до вычета налогов)
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