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Самые необычные вакансии июля в регионах Северо-Запада

Рынок труда Северо-Запада начал активно восстанавливаться после снятия режима самоизоляции: в июне работодатели открыли на 45% больше вакансий, чем в мае. Как сообщает пресс-служба агентства hh.ru по Северо-Западу, самыми востребованными в регионах остаются представители сферы продаж, IT-специалисты, работники производства, “синие воротнички”, а также соискатели из сферы строительства и недвижимости. Наряду с традиционными предложениями о работе, попадаются и не совсем обычные.

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада нашли 10 интересных вакансий в разных регионах Северо-Запада, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

Ленинградская область

  1. Охотовед - https://hh.ru/vacancy/37909466 (от 35 000 руб. до вычета налогов)
  2. Маляр по металлу - https://hh.ru/vacancy/38251962 (до 90 000 руб. до вычета налогов)
  3. Сборщик грибов - https://hh.ru/vacancy/36851778 (от 30 000 руб. на руки)
  4. Зоотехник селикционер - https://hh.ru/vacancy/37996250
  5. Разведчик - https://hh.ru/vacancy/37735770 (от 30 000 до 50 000 руб. до вычета налогов)

Калининградская область

  1. Контролер-инструктор служебных собак - https://hh.ru/vacancy/38145237
  2. Сомелье по подбору актеров - https://hh.ru/vacancy/38030954 (от 30 000 руб. до вычета налогов)
  3. Яхтенный капитан - https://hh.ru/vacancy/37820452
  4. Гейм-дизайнер (баланс) - https://hh.ru/vacancy/37121488
  5. Крупье (школа крупье) - https://hh.ru/vacancy/38083814 (до 45 000 руб. на руки)

Архангельская область

  1. Повар в пицца-цех - https://hh.ru/vacancy/38035487 (от 30 000 руб. на руки)
  2. Lashmaker - https://hh.ru/vacancy/38071305 (от 35 000 до 50 000 руб. на руки)
  3. Стрелок - https://hh.ru/vacancy/37795321 (от 28 500 до 75 000 руб. на руки)
  4. Инженер лесного хозяйства - https://hh.ru/vacancy/38032938 (до 40 000 руб. на руки)
  5. Гувернантка/Гувернер - https://hh.ru/vacancy/38090913 (от 30 000 руб. на руки)

Мурманская область

  1. Вахтенный матрос - https://hh.ru/vacancy/37924659 (от 40 000 до 60 000 руб. до вычета налогов)
  2. Чат-менеджер - https://hh.ru/vacancy/37997556 (от 20 000 до 23 000 руб. на руки)
  3. Юрист морского права - https://hh.ru/vacancy/37989939 (до 80 000 руб. на руки)
  4. Пиццер - https://hh.ru/vacancy/37401555 (от 33 000 руб. на руки)
  5. Аниматор-воспитатель - https://hh.ru/vacancy/38246573

Псковская область

  1. Рабочий по уходу за животными - https://hh.ru/vacancy/37977476 (от 12 130 до 15 000 руб. до вычета НДФЛ)
  2. Официант на "Ласточку" - https://hh.ru/vacancy/37796002 (от 25 000 до 30 000 руб. на руки)
  3. Тренер по киберспорту - https://hh.ru/vacancy/37814174 (от 20 000 руб. до вычета НДФЛ)
  4. Укладчик на производство шпрот - https://hh.ru/vacancy/37768865 (от 25 000 до 50 000 руб. на руки)
  5. Преподаватель курса по блоггингу (медиа-тренер) - https://hh.ru/vacancy/37813764

Новгородская область

  1. Инженер-гальваник - https://hh.ru/vacancy/37250888 (от 35 000 руб. на руки)
  2. Ночной специалист по работе с клиентами на дому - https://hh.ru/vacancy/37412051 (от 24 000 до 45 000 руб. до вычета налогов)
  3. Су-шеф - https://hh.ru/vacancy/37732983 (от 37 000 руб. на руки)
  4. Дизайнер-флорист - https://hh.ru/vacancy/38209902 (от 20 000 до 35 000 руб. на руки)

Республика Карелия

  1. Дизайнер-иллюстратор - https://hh.ru/vacancy/38220877 (от 30 000 руб. на руки)
  2. Егерь охотничьих угодий - https://hh.ru/vacancy/37909702 (от 25 000 руб. до вычета налогов)
  3. Звукорежиссер – https://hh.ru/vacancy/38096917
  4. Спортивный репортёр со знанием английского языка - https://hh.ru/vacancy/36118846 (от 100 до 300 EUR до вычета налогов)
  5. Инструктор по труду - https://hh.ru/vacancy/37825621 (от 25 000 до 30 000 руб. до вычета налогов)

Республика Коми

  1. Барбер - https://hh.ru/vacancy/37511595 (от 30 000 руб. до вычета налогов)
  2. Арт-директор - https://hh.ru/vacancy/37775465 (до 70 000 руб. на руки)
  3. Чистильщик резервуаров - https://hh.ru/vacancy/35987865 (от 27 000 руб. на руки)
  4. Садовник-озеленитель - https://hh.ru/vacancy/37731629
  5. Швея-портной - https://hh.ru/vacancy/38226567 (от 25 000 руб. до вычета налогов)

Справка:

HeadHunter (hh.ru) (Nasdaq: HHR) - крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 000 компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит более 46 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий составляет более 645 тысяч.

 

28 июль 12:42 | : Будни

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