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Северодвинск: На 1-й очереди ЖК «Nordica» завершают устройство кровли

ЖК «Nordica», спроектированный финским архитектором Юкка Тикканеном, возводится группой «Аквилон» на ул. Победы в Северодвинске.

ЖК «Nordica» строится в тихом уютном зеленом районе города корабелов с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.

В настоящее время на 1-й очереди завершено строительство коробки здания, устройство внутренних перегородок, остекление окон. Завершается устройство кровли, на 60% выполнен монтаж навесного фасада и остекления балконов. Заканчиваются работы по внутриквартирной разводке электросетей, строители прокладывают внутридомовых систем водопровода и канализации, на 90% смонтировано лифтовое оборудование. Ведется благоустройство территории.

 

На 2-й очереди завершается кирпичная кладка стен 7-го этажа, выполняется устройство внутренних перегородок на 4-м этаже, начались электромонтажные работы.

Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта. Что касается благоустройства территории, то оно будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн и большое количество озеленения. Будет установлена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.

 

Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.

 

Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, спроектирован микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

 

СПРАВКА

 

Группа «Аквилон» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Компания является пятикратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-19 годах. Также группа «Аквилон» входит в ТОП-25 Единого реестра застройщиков России.

 

В активе холдинга 100 объектов различного назначения общей площадью около 2 млн. кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлекательных бизнес центров. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Сегодня компания представлена в четырех городах: Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве. В портфеле холдинга – около 1,1 млн кв. м строящейся недвижимости.

 

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами группы «Аквилон» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты. 

 

Центральный офис в Архангельске:

ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж.

Телефон/факс: (8182) 65-00-08

Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

 

Офис в Северодвинске:

Ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон: (8184) 52-00-00

27 июль 15:34 | : Будни

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