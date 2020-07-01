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Глава Северодвинска Игорь Скубенко поздравил горожан с Днём города и Днём ВМФ

- Северодвинск неразрывно связан со славными традициями российских военных моряков. Наши предприятия вносят значительный вклад в укрепление морского могущества страны. В создании и совершенствовании потенциала военно-морских сил Отечества принимают участие учёные и конструкторы, инженеры и рабочие. Их труд неразрывно связан с деятельность педагогов, медицинских работников, строителей, представителей других специальностей. И все мы гордо называем себя северодвинцы!

Мы являемся преемниками первостроителей города и первых корабелов, которые создали Северодвинск и принесли ему славу родины российского атомного подводного флота.

Наша задача - сохранить и приумножить всё, созданное ими: развивать кораблестроение и делать наш город ещё более красивым, комфортным и благоустроенным.

Абсолютно уверен, что мальчишки и девчонки, которые сегодня собирают своих первых роботов и пишут первые проекты, стихи, рисуют картины, обязательно впишут славные страницы в летопись Военно-Морского флота, города и всей страны. Им есть на кого равняться - в нашем городе живут замечательные люди.

Это и уважаемые ветераны, прошедшие испытания Великой Отечественной войной. Это ветераны труда, и горожане, работающие сегодня в разных отраслях экономики, культуры, образования и медицины.

Особые слова признательности и уважения - северодвинским медикам, которые сегодня спасают людей, рискуя своим здоровьем и, порой, жизнью. Низкий вам поклон!

Несмотря на ограничения, связанные с эпидситуацией, в Северодвинске продолжают строиться социальные дома, возводятся новые жилые комплексы, детские сады, сооружаются спортивные объекты, обновляется дорожная инфраструктура. Оборонные предприятия выводят из эллингов боевые корабли, закладывают новые субмарины. Город развивается, и свой очередной день рождения встречает ещё более благоустроенным и красивым.

В этот праздничный день хочу обратиться также ко всем, чья судьба связана с морем, к тем, кто с гордостью носит форму военных моряков. Вы - наша гордость и надёжный морской щит России.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма, а нашему городу корабелов и военных моряков - процветания!  

26 июль 10:50 | : Будни

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