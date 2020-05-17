Синоптики прогнозируют приход в Архангельскую область аномальной жары

С таким обнадеживающим прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:
«На европейской территории, в Коми, Архангельской области, в частности, прогнозируется 24−26 градусов, в Якутии, например, — 26−31 градус. Такой температурный фон продержится до конца недели».
Ученый-метеоролог считает такие температурные величины на конец июля аномальными для данных территорий.
Впрочем, обыватели чаще вспоминают популярную в народе поговорку «врет, как прогноз погоды»…
(кадр из к/ф "Белое солнце пустыни")