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Синоптики прогнозируют приход в Архангельскую область аномальной жары

С таким обнадеживающим прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

«На европейской территории, в Коми, Архангельской области, в частности, прогнозируется 24−26 градусов, в Якутии, например, — 26−31 градус. Такой температурный фон продержится до конца недели».

Ученый-метеоролог считает такие температурные величины на конец июля аномальными для данных территорий.

Впрочем, обыватели чаще вспоминают популярную в народе поговорку «врет, как прогноз погоды»…

 (кадр из к/ф "Белое солнце пустыни")

22 июль 11:58 | : Будни

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