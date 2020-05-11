Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

57 все-таки умерли от Covid. И другие откровения архангельского оперштаба

Продолжает работу комиссия по анализу летальных случаев, рассмотрено еще 24 пакета документов. В отношении 15 скончавшихся установлено, что смерть наступила от осложнений, полученных в результате заболевания COVID-19. В отношении девяти летальных случаев причиной смерти признаны иные заболевания.

Таким образом, на 20 июля 2020 года в регионе официально подтверждено 57 летальных случаев непосредственно от коронавируса.

Так же представляем картину последних суток – 81 заболевший на 30 вылечившихся.

«Карта» инфицирования:

47 архангелогородцев;

9 северодвинцев, из них двое сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; 

16 новых случаев зарегистрировано  в Пинежском районе (обобщены данные за несколько дней);

по 3 – в Плесецком и Котласском районах;

2 – в Устьянском;

1 – в Онежском.  

20 июль 14:02 | : Будни

Главные новости


Школьники Архангельской области останутся без бесплатного горячего питания
Можно гулять по Соловкам и брачеваться. Новый Указ Александра Цыбульского
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (192)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20