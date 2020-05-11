57 все-таки умерли от Covid. И другие откровения архангельского оперштаба

Продолжает работу комиссия по анализу летальных случаев, рассмотрено еще 24 пакета документов. В отношении 15 скончавшихся установлено, что смерть наступила от осложнений, полученных в результате заболевания COVID-19. В отношении девяти летальных случаев причиной смерти признаны иные заболевания.
Таким образом, на 20 июля 2020 года в регионе официально подтверждено 57 летальных случаев непосредственно от коронавируса.
Так же представляем картину последних суток – 81 заболевший на 30 вылечившихся.
«Карта» инфицирования:
47 архангелогородцев;
9 северодвинцев, из них двое сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
16 новых случаев зарегистрировано в Пинежском районе (обобщены данные за несколько дней);
по 3 – в Плесецком и Котласском районах;
2 – в Устьянском;
1 – в Онежском.