Архангельск не вошел в рейтинг городов с самыми вежливыми жителями

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самые вежливые жители России живут в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Томске.
Рейтинг был сформирован на основании четырех вопросов:
Скажите, Вы всегда уважительно и тактично общаетесь с людьми? Вы всегда даете возможность собеседнику высказать свою точку зрения? Вы часто перебиваете собеседника во время разговора? Вы сами можете назвать себя вежливым человеком?
Рейтинг российских городов с самыми вежливыми жителями:
Нижний Новгород (1), Новосибирск (2), Томск (3), Казань (4), Санкт-Петербург (5), Красноярск (6), Самара (7), Екатеринбург (8), Волгоград (9), Челябинск (10), Уфа (11), Тольятти (12), Пермь (13), Брянск (14), Симферополь (15), Саратов (16), Москва (17), Краснодар (18), Ростов-на-Дону (19) и Воронеж (20).