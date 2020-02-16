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107 случаев заражения ковидом за сутки, из них больше половины в Архангельске

По данным регионального оперштаба, последние сутки принесли богоспасаемому Поморью 107 новых случаев инфицирования. Всего в регионе через этот кошмар прошли 7 819 человек.

География в цифрах:

  • 63 архангелогородца; 
  • 15 северодвинцев, из них семь сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; 
  • 10 новых случаев зарегистрировано в Вельском районе; 
  • по 5 — в Новодвинске и Приморском районе; 
  • 4 — в Няндомском районе; 
  • По 2 — в Холмогорском и Шенкурском районах; 
  • один — в Устьянском районе.

Выздоровели 262, их общее число – 5452.

18 июль 15:33 | : Будни

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