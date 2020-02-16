107 случаев заражения ковидом за сутки, из них больше половины в Архангельске

По данным регионального оперштаба, последние сутки принесли богоспасаемому Поморью 107 новых случаев инфицирования. Всего в регионе через этот кошмар прошли 7 819 человек.
География в цифрах:
- 15 северодвинцев, из них семь сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
- 10 новых случаев зарегистрировано в Вельском районе;
- по 5 — в Новодвинске и Приморском районе;
- По 2 — в Холмогорском и Шенкурском районах;
- один — в Устьянском районе.
Выздоровели 262, их общее число – 5452.