Поморье одолело планку в 5 000 выздоровевших от COVID-19. Но прибавило 104 заболевших

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области выздоровели от коронавируса 254 человека, а всего с начала пандемии вылечились 5 192 жителя и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки выявлены 104 новых случая инфицирования COVID-19.
В списке новых случаев:
65 архангелогородцев;
7 северодвинцев, из них один сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
13 новых случаев зарегистрировано в Новодвинске;
9 – в Котласском районе;
3 - в Няндомском и Устьянском районах;
по одному - в Коряжме, Холмогорском, Коношском, Вельском р-нах.