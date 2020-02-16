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Поморье одолело планку в 5 000 выздоровевших от COVID-19. Но прибавило 104 заболевших

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области выздоровели от коронавируса 254 человека, а всего с начала пандемии вылечились 5 192  жителя и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки выявлены 104 новых случая инфицирования COVID-19.

В списке новых случаев:

65 архангелогородцев;

7 северодвинцев, из них один сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; 

13 новых случаев зарегистрировано в Новодвинске;

9 – в Котласском районе;

3 - в Няндомском и Устьянском районах;

по одному - в Коряжме, Холмогорском, Коношском, Вельском р-нах.

17 июль 15:59 | : Будни

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