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Ковид в Северодвинске отступает – 8 заболевших за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Архангельской области подхватили коронавирус еще 116 человек. Наблюдателей стало напрягать такое постоянство в статистике – «уж не скрывают ли от нас истинное положение дел».

Выздоровели за тот же промежуток времени 239 человек, всего за время пандемии 4 938.

В числе новых заболевших:

63 архангелогородца;

8 северодвинцев, из них трое – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; 

17 новых случаев зарегистрировано в Котласском районе;

7 – в Приморском районе;

6 - в Вельском районе,

5 – в Няндомском;

4 - в Холмогорском;

3 - в Устьянском районе;

2 – в Верхнетоемском; 

1 - в Мезенском р-не.

16 июль 13:19 | : Будни

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