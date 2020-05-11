Ковид в Северодвинске отступает – 8 заболевших за сутки

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Архангельской области подхватили коронавирус еще 116 человек. Наблюдателей стало напрягать такое постоянство в статистике – «уж не скрывают ли от нас истинное положение дел».
Выздоровели за тот же промежуток времени 239 человек, всего за время пандемии 4 938.
В числе новых заболевших:
63 архангелогородца;
8 северодвинцев, из них трое – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
17 новых случаев зарегистрировано в Котласском районе;
7 – в Приморском районе;
6 - в Вельском районе,
5 – в Няндомском;
4 - в Холмогорском;
3 - в Устьянском районе;
2 – в Верхнетоемском;
1 - в Мезенском р-не.