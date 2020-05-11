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Всемирный Фонд дикой природы недоволен ответом правительства Архангельской области

Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) получило официальный ответ от Правительства Архангельской области на свое письмо от 11 июня, обращающее внимание на серьезные упущения в новом проекте региональной Схемы территориального планирования, которые ставят под угрозу будущее уникальных природных комплексов на территории региона. 

Как было отмечено в обращении экологов, в проекте новой Cхемы, определяющей развитие региона до 2040 года, без согласования с экспертным сообществом существенно сокращен список планируемых к созданию или расширению границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по сравнению с действующей редакцией Схемы. Несмотря на то, что перечень территорий действующего документа был тщательно выверен научными учреждениями и природоохранными организациями, и учитывал исследования сотен специалистов за несколько десятилетий, в новый проект вошли только 8 из 19 пунктов - теперь планируется создать лишь 5 новых и расширить 3 существующих ООПТ. То есть, создание еще 9 новых и расширение 2 существующих ООПТ не перешли из действующей Схемы в ее новую редакцию. Стоит отметить, что для исключения этих территорий из документа не приводится каких-либо обоснований.

WWF России обратился к врио главы Архангельской области Александру Цыбульскому с призывом учесть многолетний опыт совместного совершенствования региональной системы ООПТ и включить в нормативные документы планы по созданию всех ранее запланированных ООПТ. 

14 августа Баренц-отделение WWF России получило письмо за подписью заместителя председателя правительства области, в котором говорится, что новая Схема терпланирования подготовлена на основе утвержденной правительством в 2018 году Концепции развития сети особо охраняемых природных территорий. Согласно Концепции, в регионе планируется создание 7 новых (2 из которых уже создано) и расширение 3 существующих ООПТ. В письме также подчеркивается, что ООПТ не являются единственным способом территориальной охраны окружающей среды, и Концепция развития ООПТ гармонично сочетается с другими формами охраны природы: защитные леса и особо защитные участки лесов, леса высокой природоохранной ценности, территории традиционного природопользования с ограничением хозяйственного использования, водоохранные зоны. Кроме того, концепция учитывает сложившиеся формы хозяйственной деятельности (лесопользование, недропользование) и перспективы ее развития. 
Также в ответе поясняется, что в документы планирования могут быть внесены изменения, в случае предоставления материалов, обосновывающих создание новых ООПТ.

WWF России считает, что в письме органов власти отсутствуют ответы на принципиальные вопросы. В частности, непонятно, каким образом Концепция развития ООПТ учитывает мнения специалистов и почему необходимо исключать из Схемы ранее включенные туда территории или заменять одни ООПТ на другие – никаких обоснований документы не содержат.

Помимо прочего, некоторые указанные в ответе способы территориальной охраны природы, с которыми, по мнению чиновников, гармонично сочетается Концепция развития ООПТ, вообще не являются нормативно закрепленными формами охраны в Архангельской области. Например, леса высокой природоохранной ценности выделяются компаниями в рамках добровольной лесной сертификации, а территории традиционного природопользования вовсе отсутствуют в области.  Отдельно следует отметить, что связанность данных территорий и структурно-функциональные свойства сети региона не представлены и не обоснованы ни в одном из обсуждаемых документов.

Не содержится в письме чиновников и ответа на главный опрос – каковы планы региона по развитию сети ООПТ на период с 2029 по 2040 год, ведь Концепция разработана лишь до 2028 года, а срок реализации новой Схемы установлен до 2040 г. Таким образом, в Схеме развития сети ООПТ абсолютно не проработан 12-летний план развития.

«Обсуждение такого важного для региона документа должно проходить в режиме открытого диалога с научным сообществом, лесопользователями и общественными организациями, - считает руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов. - Внесение изменений в уже утвержденную Схему территориального планирования – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Мнение заинтересованных сторон необходимо учитывать на этапе разработки документа, а не постфактум. Если какие-то территории не будут включены в схему сейчас, то они могут не дождаться готовности материалов обоснования, так как это требует и времени, и финансовых затрат. Без закрепления статуса планируемых ООПТ в Схеме, мы рискуем просто потерять уникальные природные комплексы в результате промышленного освоения».

Экологи подчеркивают, что в настоящее время в области все решения по ликвидации, изменению границ и режимов существующих ООПТ регионального значения принимаются при полном  отсутствии публичности. Принятый 23 июня 2020 года Архангельским областным Собранием депутатов в первом чтении законопроект «О внесении изменений в областной закон «Об особо охраняемых природных территориях в Архангельской области», еще более усложняет процедуру создания новых ООПТ и упрощает их ликвидацию. При этом закон никак не способствует повышению открытости для общественности в принятии решений, связанных с изменением региональной системы ООПТ.
«В таких условиях ситуация с изменением планов в Схеме терпланирования прямо нацелена не на эффективное развитие или поддержание региональной заповедной сети, а на ее изменение с учетом исключительно производственно-инфраструктурных интересов в ущерб природным ценностям», - добавляет Николай Ларионов.

WWF России призывает все заинтересованные стороны ознакомиться с проектом Схемы территориального планирования Архангельской области и внести свои предложения в Правительство региона в соответствии с установленным порядком.  

16 июль 11:37 | : Будни

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