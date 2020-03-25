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122 на 114. Количество заболевших и поправившихся за сутки в Поморье почти сравнялись

За последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровели 114 человек, а всего с начала пандемии вылечились 4 699 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время, за последние сутки региональным референс-центром выявлены 122 новых случая COVID-19. По состоянию на 15 июля 2020 года проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 2 696 человек.

Суточная картина ковида такая:

69 архангелогородцев;

25 северодвинцев, из них двое – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

7 новых случаев зарегистрировано в Котласском районе;

6 - в Вельском районе,

по четыре - в Приморском и Шенкурском,

3 - в Новодвинске и Плесецком районе,

один - в Красноборском.

15 июль 15:20 | : Будни

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