Всё меньше россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Россиян, однозначно и скорее готовых к вакцинации от COVID-19, сегодня столько же, сколько было в январе до объявления пандемии. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Сделать прививку от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, однозначно готовы 17% россиян, скорее готовы 29%. Категорически отказываются от вакцинации 26% респондентов, еще 28% скорее против.
Мужчин, однозначно и скорее готовых к прививке, больше, чем женщин: 49 и 41% соответственно. Респонденты с зарплатой от 80 тыс. руб. демонстрируют готовность к вакцинации активнее россиян с меньшим доходом (51%). Больше всего же сторонников вакцинации — среди молодежи до 24 лет (67%).
Новости о росте заболеваемости и тестировании прививок, разработанных в разных странах, на готовность россиян к вакцинации повлияли отрицательно: так, сейчас пройти процедуру вакцинации однозначно и скорее готово столько же представителей экономически активного населения, сколько и до начала пандемии в январе (по 46%). По данным SuperJob, пик готовности к вакцинации в России пришелся на конец марта: тогда однозначно и скорее готовых сделать прививку было 64%.