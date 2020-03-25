Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Всё меньше россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Россиян, однозначно и скорее готовых к вакцинации от COVID-19, сегодня столько же, сколько было в январе до объявления пандемии. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Сделать прививку от коронавируса, как только будет разработана соответствующая вакцина, однозначно готовы 17% россиян, скорее готовы 29%. Категорически отказываются от вакцинации 26% респондентов, еще 28% скорее против.

Мужчин, однозначно и скорее готовых к прививке, больше, чем женщин: 49 и 41% соответственно. Респонденты с зарплатой от 80 тыс. руб. демонстрируют готовность к вакцинации активнее россиян с меньшим доходом (51%). Больше всего же сторонников вакцинации — среди молодежи до 24 лет (67%).

Новости о росте заболеваемости и тестировании прививок, разработанных в разных странах, на готовность россиян к вакцинации повлияли отрицательно: так, сейчас пройти процедуру вакцинации однозначно и скорее готово столько же представителей экономически активного населения, сколько и до начала пандемии в январе (по 46%). По данным SuperJob, пик готовности к вакцинации в России пришелся на конец марта: тогда однозначно и скорее готовых сделать прививку было 64%.

 

15 июль 10:32 | : Будни

Главные новости


Видал, Фургал?! Откровения несвятого Маркова
Журналисты в клеточку, или Прессуха в условиях коронавируса
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (148)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20