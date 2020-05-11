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В Архангельской области всего 8 человек вылечились от Covid-19 за прошедшие сутки

При этом, по данным регионального оперштаба, вдруг переставшего публиковать общее число заболевших за все время пандемии, инфицированными коронавирусом признаны 129 человек.

Из последних:

76 архангелогородцев;

19 северодвинцев, из них 5 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

14 новых случаев зарегистрировано в Новодвинске;

6 — в Пинежском районе,

по три — в Няндомском и Онежском,

по 2 — в Красноборском, Холмогорском и Котласском,

по одному — в Каргопольском и Верхнетоемском районах.

13 июль 15:45 | : Будни

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