В Архангельской области всего 8 человек вылечились от Covid-19 за прошедшие сутки

При этом, по данным регионального оперштаба, вдруг переставшего публиковать общее число заболевших за все время пандемии, инфицированными коронавирусом признаны 129 человек.
Из последних:
76 архангелогородцев;
19 северодвинцев, из них 5 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
14 новых случаев зарегистрировано в Новодвинске;
6 — в Пинежском районе,
по три — в Няндомском и Онежском,
по 2 — в Красноборском, Холмогорском и Котласском,
по одному — в Каргопольском и Верхнетоемском районах.