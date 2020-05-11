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В Архангельской области 194 ребенка заражены коронавирусом

Это в настоящий момент. Всего за время пандемии Covid-19 переболели 314 маленьких жителей Поморья.

Такие цифры назвал региональный оперштаб. И успокоил – дети это заразу переносят как правило в легкой форме. А самом начале пандемии ходила байка, что этот вирус – болезнь пожилых людей, а дети практически в безопасности.

Статистика по возрастам: среди детей в возрасте до четырёх лёт зафиксировано 83 случая заражения, среди детей от пяти до девяти лет заболевших насчитывается 78, в возрасте от десяти до 14 лет заболевших 95. Ещё 58 детей выявлено в группе от 15 до 17 лет.

13 июль 14:00 | : Будни

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