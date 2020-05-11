В архангельские школы можно попасть и не по прописке

Внимание родителям будущих первоклашек!
С 1 февраля по 30 июня проводился приём заявлений в 1 классы в школы, закреплённые за территориями города Архангельска. С 1 июля принимаются заявления от родителей, которые хотят, чтобы ребенок ходил в школу не по месту проживания. Но ребенок может быть зачислен в школу лишь при наличии свободных мест.
Для зачисления в первый класс родителям (законным представителям) необходимо подать заявление в школу, предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребёнка. В случае подачи заявления через региональный портал государственных услуг родителям (законным представителям) необходимо в течение 7 рабочих дней предоставить в школу оригиналы вышеперечисленных документов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)