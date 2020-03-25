Заколдованные цифры – суточный прирост заболевших коронавирусом в Поморье держится на одном уровне

И снова региональный оперштаб сообщает о 115 заболевших за последние сутки.
Цифры в 7000 инфицированных за все время прихода болезни в область мы, судя по всему, достигнем уже завтра. Выздоровело 4297.
Новые бедолаги:
51 архангелогородец;
28 северодвинцев, из них десять — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
8 новых случаев зарегистрировано в Приморском районе;
7 — в Пинежском;
6 — в Плесецком;
по 4 — в Новодвинске и Устьянском районе;
по два — в Котласе и Мирном;
по одному — в Шенкурском, Мезенском и Виноградовском районах.