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Заколдованные цифры – суточный прирост заболевших коронавирусом в Поморье держится на одном уровне

И снова региональный оперштаб сообщает о 115 заболевших за последние сутки.

Цифры в 7000 инфицированных за все время прихода болезни в область мы, судя по всему, достигнем уже завтра. Выздоровело 4297.

Новые бедолаги:

51 архангелогородец;

28 северодвинцев, из них десять — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

8 новых случаев зарегистрировано в Приморском районе;

7 — в Пинежском;

6 — в Плесецком;

по 4 — в Новодвинске и Устьянском районе;

по два — в Котласе и Мирном;

по одному — в Шенкурском, Мезенском и Виноградовском районах.

11 июль 17:15 | : Будни

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