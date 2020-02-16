167 выздоровевших против 112 заболевших. COVID в Поморье не сдается

По данным регионального оперштаба, последние сутки добавили в число пострадавших от пандемии еще 112 человек. 167 за тот же период выздоровели и покинули медучреждения.
Всего на настоящий момент от коронавируса лечится почти три тысячи пациентов.
Последняя «карта» распространения вируса выглядит так:
50 архангелогородцев;
32 северодвинца, из них семь – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
шесть новодвинцев;
пять новых случаев зарегистрировано в Пинежском районе;
по три – в Вельском и Приморском районах;
по два – в Холмогорском, Ленском, Онежском, Котласском и Красноборском районах;
по одному – в Устьянском, Виноградовском районах, а также в Коряжме.
Официально подтвержденных летальных случаев от COVID-19 - 42.