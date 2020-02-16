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167 выздоровевших против 112 заболевших. COVID в Поморье не сдается

По данным регионального оперштаба, последние сутки добавили в число пострадавших от пандемии еще 112 человек. 167 за тот же период выздоровели и покинули медучреждения.

Всего на настоящий момент от коронавируса лечится почти три тысячи пациентов.

Последняя «карта» распространения вируса выглядит так:

50 архангелогородцев;

32 северодвинца, из них семь – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

шесть новодвинцев;

пять новых случаев зарегистрировано в Пинежском районе;

по три – в Вельском и Приморском районах;

по два – в Холмогорском, Ленском, Онежском, Котласском и Красноборском районах;

по одному – в Устьянском, Виноградовском районах, а также в Коряжме.

 

Официально подтвержденных летальных случаев от COVID-19  - 42.

09 июль 15:21 | : Будни

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