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Архангельск: Что делать, если ваш ребенок плохо сдал ЕГЭ

Опубликован график информирования участников ЕГЭ о сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной период ЕГЭ в 2020 году. Так, 17 июля 2020  будут объявлены результаты ЕГЭ по географии, литературе, информатике.

Обращаем внимание на изменение сроков ознакомления участников ЕГЭ с результатами экзаменов – в течение одного календарного дня  (ранее было установлено – в течение одного рабочего дня) их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ  по конкретному учебному предмету. День официального объявления результатов указывается в протоколе ГЭК.
Сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами не изменены: апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.

Подробная информация о процедуре подачи апелляций представлена на официальном сайте ГАУ АО ЦОКО в разделе ГИА-11 во вкладке «Подача апелляций».

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

09 июль 11:21 | : Будни

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