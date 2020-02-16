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Кенозерье признано удивительным местом на международном уровне

Журнал National Geographic Traveler выбрал 15 самых интересных мест для путешествий по России. Список открывает Кенозерский национальный парк.

Авторы статьи советуют попробовать северную кухню, пройти по экологической «Транскенозерской тропе» и обучиться традиционным ремёслам у местных мастеров.

«Для активных туристов обустроена сеть экологических маршрутов, и передвигаться по ним можно как пешком, так и на велосипедах — шагая по “Транскенозерской тропе”, вполне реально пересечь национальный парк с севера на юг, останавливаясь на ночлег в палатке или лесном приюте. В Кенозерском национальном парке проводят мастер-классы по ремёслам, учат управляться с традиционной лодкой, угощают кенозерскими сырами и лёкшмозерской ряпушкой, а в необычном музее эпического наследия “В Начале было Слово” поют бабушкины колыбельные и показывают, как проходит обряд сватовства», — пишет самое известное географическое издание в мире.

Также в список National Geographic вошли озеро Байкал, национальный парк «Красноярские Столбы» и заповедник «Шульган-Таш» в Башкирии.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Кенозерье открылись гостиницы и гостевые дома. Также посетители заповедной территории могут заказать готовые завтраки, обеды и ужины навынос.

 

08 июль 15:20 | : Будни

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