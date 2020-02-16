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Второй Карпунов. Нас снова перепутали с Астраханью

В это раз это сделала телекомпания «Звезда», опубликовавшая на своем сайте следующий заголовок: «Глава минздрава Астраханской области заразился COVID-19».

Далее идет подробный рассказ о состоянии здоровья министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунов (дай Бог ему здоровья).

Можно с большой долей вероятности предположить, что такой же текст пошел и в телеэфир. Подобная оговорка делается уже автоматически.

Было бы смешно… если бы не было так грустно.

Напомним, наш Антон Карпунов действительно инфицирован коронавирусом… болезнь проходит в легкой форме.http://rusnord.ru/hot/47964-ministr-karpunov-zabolel-koronavirusom.html

(коллаж с сайта т/к «Звезда»)

08 июль 13:40 | : Будни

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