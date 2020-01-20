Новые фобии. Жители Поморья больше всего боялись… поправок в Конституцию

Опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей». Исследование ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.
В ТОП-10 сезона вошли следующие страхи:
Потеря работы и дохода в связи с кризисом
Примечательно, что после анализа постов в соцсетях и публикаций в электронных СМИ Архангельская область вошла в группу регионов, где больше всего боялись экологических проблем и… голосования по поправкам в Конституцию.
Впрочем, последнее напрямую касалось вероятности заражения коронавирусом на избирательном участке, а не сути самих поправок. Вот вам и причина того, почему наш регион дал явку ниже, чем в целом по стране.