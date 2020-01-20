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Новые фобии. Жители Поморья больше всего боялись… поправок в Конституцию

Опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей». Исследование ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

В ТОП-10 сезона вошли следующие страхи:

 Потеря работы и дохода в связи с кризисом

  1. Изменение образа жизни (угроза второй волны эпидемии, масочный режим, самоизоляция)
  2. Цифровое «рабство» и штрафы за нарушения карантинных мер
  3. Сорванный отпуск в этом году (закрытые границы, нехватка средств)
  4. Недоверие к учёту заболевших коронавирусом
  5. Экологические проблемы (разлив топлива в Норильске)
  6. Недоступность качественной медицинской помощи в связи с коронавирусом
  7. Голосование по поправкам в Конституцию
  8. Возврат в 90-е годы в связи с кризисом на фоне коронавируса
  9. Гонка вооружений и международная напряженность

 Примечательно, что после анализа постов в соцсетях и публикаций в электронных СМИ Архангельская область вошла в группу регионов, где больше всего боялись экологических проблем и… голосования по поправкам в Конституцию.

Впрочем, последнее напрямую касалось вероятности заражения коронавирусом на избирательном участке, а не сути самих поправок. Вот вам и причина того, почему наш регион дал явку ниже, чем в целом по стране.

 

07 июль 15:31 | : Будни

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