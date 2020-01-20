115 заболевших против 93 выздоровевших. Последние коронавирусные данные по Архангельской области

За последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровели 93 человека, а всего с начала пандемии вылечились 3393 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 115 новых случаев COVID-19. По состоянию на 7 июля 2020 года проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 3044 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
53 архангелогородца;
19 северодвинцев, из них 9 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
11 жителей Котласского района;
10 новодвинцев;
7 новых случаев в Вельском районе;
5 – в Онежском;
3 – в Холмогорском;
2 – в Верхнетоемском;
по одному – в Красноборском, Плесецком, Няндомском и Шенкурском р-нах, а также в г. Мирном.