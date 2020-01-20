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115 заболевших против 93 выздоровевших. Последние коронавирусные данные по Архангельской области

За последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровели 93 человека, а всего с начала пандемии вылечились 3393 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

В то же время за последние сутки региональным референс-центром выявлены 115 новых случаев COVID-19. По состоянию на 7 июля 2020 года проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 3044 человека.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

53 архангелогородца;

19 северодвинцев, из них 9 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

11 жителей Котласского района;

10 новодвинцев;

7 новых случаев в Вельском районе;

5 – в Онежском;

3 – в Холмогорском;

2 – в Верхнетоемском;

по одному – в Красноборском, Плесецком, Няндомском и Шенкурском р-нах, а также в г. Мирном.

07 июль 15:12 | : Будни

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