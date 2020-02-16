119 новых ковидов в Архангельской области. Оперштаб признал еще 14 летальных случаев

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки на территории Поморья выявлено еще 119 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших перевалило за 6 000.
Из новых:
52 архангелогородца;
51 северодвинец, из них 22 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
4 новых случаев зарегистрировано в Няндомском районе;
3 – в Котласском;
по 2 - в Приморском, Верхнетоемском, Шенкурском районах;
по одному – в Пинежском и Красноборском районах, а также в Мирном.
За то же время вылечились всего 12 пациентов.
И в отношении летальности…
Комиссией, созданной для объективной оценки каждого случая смерти пациентов инфекционного профиля, проанализированы документы в отношении еще 19 скончавшихся.
В 14 случаях комиссией на основании всех результатов экспертиз подтверждено, что причиной смерти стали тяжелые осложнения, в частности, острый респираторный дистресс-синдром и двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. В пяти случаях причинами смерти стали иные заболевания.
Таким образом, общее число официально подтвержденных летальных случаев от COVID-19, на 6 июля составило цифру 42.