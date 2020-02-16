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119 новых ковидов в Архангельской области. Оперштаб признал еще 14 летальных случаев

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки на территории Поморья выявлено еще 119 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших перевалило за 6 000.

Из новых:

52 архангелогородца;

51 северодвинец, из них 22 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

4 новых случаев зарегистрировано в Няндомском районе;

3 – в Котласском;

по 2 - в Приморском, Верхнетоемском, Шенкурском районах;

по одному – в Пинежском и Красноборском районах, а также в Мирном.

За то же время вылечились всего 12 пациентов.

И в отношении летальности…

Комиссией, созданной для объективной оценки каждого случая смерти пациентов инфекционного профиля, проанализированы документы в отношении еще 19 скончавшихся.

В 14 случаях комиссией на основании всех результатов экспертиз подтверждено, что причиной смерти стали тяжелые осложнения, в частности, острый респираторный дистресс-синдром и двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. В пяти случаях причинами смерти стали иные заболевания.

Таким образом, общее число официально подтвержденных летальных случаев от COVID-19, на 6 июля составило цифру 42.

06 июль 13:00 | : Будни

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