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Ушел из жизни экс-мэр Архангельска, человек сложной судьбы

Вчера в Москве на 73-м году жизни скончался Валентин Степанович Власов.

За свою яркую жизнь он побывал и мэром областного центра, и предсетателем правительства региона, и полномочным послом… и пленным у чеченских боевиков.

Из его официальной биографии:

Валентин Власов родился 20 августа 1946 в Архангельске, всё детство проведя в столице Поморья.

Трудовую деятельность начал в 1963 году токарем завода «Красная кузница». Затем служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал токарем в Мурманском морском пароходстве, мастером производственного обучения Архангельского областного штаба гражданской обороны, а впоследствии — руководителем НВП Архангельского торгового профучилища.

С 1974 года занимал пост секретаря комитета ВЛКСМ, с 1976 года — секретаря партбюро Архангельского ПШО. В 1978 году заочно окончил Архангельский государственный пединститут имени М. В. Ломоносова. В 1979 году Власов был назначен завотделом Октябрьского райкома КПСС Архангельска. В 1980–1983 годах занимал должность заместителя председателя исполнительного комитета Октябрьского райсовета народных депутатов. В 1985 году Власов был направлен на работу в Узбекскую ССР, в 1985–1986 годах был вторым секретарём Маргиланского горкома КПСС, в 1986–1988 годах — первый секретарём Кувасайского горкома, в 1988–1990 годах — инструктором отдела ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР и заведующим государственно-партийным отделом Ферганского обкома.

В 1990 году вернулся в Архангельск. До 1996 года работал в родном городе, пройдя путь до мэра Архангельска и главы администрации Архангельской области(? - от ред.). В 1994 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

В 1996 году Власов был назначен первым заместителем Полномочного представителя Правительства Российской Федерации в Чеченской республике Ивана Рыбкина, а в 1997 году — полномочным представителем.

В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция».

1 мая 1998 года Власов был захвачен группой чеченских боевиков на трассе Ростов—Баку, в районе станицы Ассиновская, предположительно, бандой Бауди Бакуева. Спустя полгода, 13 ноября 1998 года, после длительных переговоров и выплаты 7 миллионов долларов выкупа Власов был освобождён. Многие сочли похищение Власова ударом по позициям президента Чечни Аслана Масхадова.

24 июля 1999 — 14 сентября 1999 — и. о. главы республики Карачаево-Черкесия.

15 марта 1999 — 10 ноября 2002 — член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а с 24 марта 1999 — заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

5 августа 2002 — 27 февраля 2006 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Мальта.

6 декабря 2006 — 30 июля 2012 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Киргизии.

Был женат, имел двоих дочерей.  

06 июль 12:17 | : Будни

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