ОНФ ко Дню семьи, любви и верности организовал Всероссийский флешмоб

Общероссийский народный фронт совместно с генеалогическим центром «Проект Жизнь» организовал Всероссийский флешмоб #ВРЕМЯДЛЯСЕМЬИ, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии празднуется 8 июля). Таким образом, мы хотим привлечь внимание к празднику, напомнить о важности семейных ценностей и традиций.
Участникам флешмоба предлагается обратиться к историям знакомства своих родителей, бабушек и дедушек или же вспомнить о знакомстве с супругой или мужем, а затем опубликовать у себя в социальных сетях две фотографии: «тогда» и «сейчас». Первый снимок покажет время знакомства влюбленных, а второй – какими они стали сегодня. Под ними пользователи разместят истории и теги акции – #ВремяДляСемьи и #ОНФ. Принять участие во флешмобе можно в любой социальной сети. Все публикации под тегом #ВремяДляСемьи будут собраны на сайте акции времядлясемьи.рф. Ее итоги организаторы подведут 8 июля.
"Все счастливые люди живут в семье. Мне кажется, только любовь в семье, детский смех, могут придать человеку сил, уверенности и вдохновения на благие дела", - отметил руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.
Одной из целей, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), является «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Ключевую роль в процессе патриотического воспитания играет семья. Гордость за свою семью, за достижения своих родных людей сберегают традиционные семейные ценности, укрепляют институт семьи.