Москвичи пересаживаются из мерседесов на велики

Власти Москвы выступили с инициативой снижения стоимости проката городских велосипедов, чтобы уменьшить пассажиропоток в общественном транспорте во время эпидемии коронавируса. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у работающих москвичей, хотели ли бы они добираться на работу на велосипеде. У работодателей мы узнали, готовы ли компании изменить график рабочего дня, чтобы снизить загруженность общественного транспорта в часы пик. В опросах приняли участие 1600 работников и представители 500 работодателей из Москвы.
Сейчас добираются на работу на велосипеде 3% столичных жителей. Еще 40% москвичей хотели бы использовать двухколесный транспорт для поездок на работу.
Мужчины выражали готовность добираться до работы на велосипеде чаще женщин (45% против 36%). Больше всего же сторонников велопоездок — среди москвичей моложе 34 лет (46%).
По сравнению с исследованием 2018 года возросло количество москвичей, желающих ездить на работу на велосипеде: 31% два года назад и 40% сегодня.
Столичные власти также предложили снизить цены на проезд в метро вне утреннего часа пик, чтобы перераспределить поток пассажиров во время эпидемии коронавируса.
Время начала рабочего дня в 41% московских компаний фиксированное для всех категорий сотрудников. 42% работодателей установили разное время прихода на работу для различных категорий персонала. В 13% компаний начало трудового дня гибкое и определяется работниками самостоятельно.
На вопрос, готовы работодатели изменить время начала рабочего дня в ответ на инициативу властей, 11% представителей компаний ответили однозначно утвердительно. Еще 36% работодателей скорее готовы пересмотреть время начала работы. Скорее не станут менять время начала работы сотрудников еще в 36% компаний. 17% однозначно отказываются от введения подобных изменений в графике работы компаний.