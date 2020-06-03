Архангельская область на 31-м месте по уровню пессимизма

Центр политической конъюнктуры проанализировал внутреннее состояние россиян из различных регионов страны на основе их постов в личных блогах и социальных сетях.
Индекс предпринимательской уверенности (качественный показатель, позволяющий по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе на нее охарактеризовать экономическую деятельность организаций) во втором квартале 2020 года снизился на 7,37% в целом по стране. В некоторых регионах ситуация еще сложнее: Ингушетия (-44,45%), Калужская область (-28,89%), Республика Тыва (-21,22%).
Рост опасений относительно финансовой стабильности наблюдается не только среди бизнесменов, но и простых граждан. По прогнозам «Центра развития» НИУ ВШЭ, падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года, даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения, может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего россияне обсуждают риск потери работы (266,8 тыс. сообщений) и рост цен (183,9 тыс.). Следом идут банкротство (92 тыс.) и снижение зарплаты (32,8 тыс.), реже всего граждане пишут о проблемах с кредитами и долгами (9,7 тыс. сообщений).
На первых местах по уровню тревожных постов стоят Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
На последних трех НАО, ЕАО и Чукотка.
Архангельская область занимает в этом рейтинге 31 место.