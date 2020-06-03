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Фонд Тимченко сделал ценный подарок архангельским медикам

Вчера Центр Гарант получил от Фонда Тимченко ещё 5000 защитных комплектов для врачей, 20 000 перчаток и 51 000 масок на общую сумму более 10 миллионов рублей. Все это сразу же было отправлено в 9 медицинских учреждений Северодвинска и Архангельска.

Конечно, в День медицинского работника принято дарить конфеты и букеты, но пусть эти средства защиты помогут уберечь вас, уважаемые труженики медицинского фронта, от вирусов и болезни. Спасибо вам и низкий поклон.

И спасибо Фонду Елены и Геннадия Тимченко и его сотрудникам за неоценимую помощь.

Всего за время пандемии коронавируса Фонд Тимченко передал в Архангельскую область через Центр социальных технологий Гарант средств индивидуальной защиты на общую сумму более 60 миллионов рублей.

22 июнь 07:56 | : Будни

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