Фонд Тимченко сделал ценный подарок архангельским медикам

Вчера Центр Гарант получил от Фонда Тимченко ещё 5000 защитных комплектов для врачей, 20 000 перчаток и 51 000 масок на общую сумму более 10 миллионов рублей. Все это сразу же было отправлено в 9 медицинских учреждений Северодвинска и Архангельска.
Конечно, в День медицинского работника принято дарить конфеты и букеты, но пусть эти средства защиты помогут уберечь вас, уважаемые труженики медицинского фронта, от вирусов и болезни. Спасибо вам и низкий поклон.
И спасибо Фонду Елены и Геннадия Тимченко и его сотрудникам за неоценимую помощь.
Всего за время пандемии коронавируса Фонд Тимченко передал в Архангельскую область через Центр социальных технологий Гарант средств индивидуальной защиты на общую сумму более 60 миллионов рублей.