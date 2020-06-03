85 вылечившихся против 107 заболевших COVID-19 за сутки в Поморье

По данным регионального оперштаба за прошедшие сутки в Архангельской области вирусом ковид заразились 107 человек и 85 выздоровели.
«География» новых случаев:
38 архангелогородцев;
46 северодвинцев, из них 21 сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
6 новых случаев зарегистрировано в Приморском районе;
4 – в Новодвинске;
по 3 – в Виноградовском, Холмогорском и Устьянском районах;
2 – в Котласском;
по 1 - в Коряжме и Няндомском районах области.
Всего за все время пандемии заразились 4 631 человек, 1 745 вылечились.