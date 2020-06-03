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85 вылечившихся против 107 заболевших COVID-19 за сутки в Поморье

По данным регионального оперштаба за прошедшие сутки в Архангельской области вирусом ковид заразились 107 человек и 85 выздоровели.

«География» новых случаев:

­38 архангелогородцев;

46 северодвинцев, из них 21  сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

6 новых случаев зарегистрировано в Приморском районе; 

4 – в Новодвинске;

по 3 – в Виноградовском, Холмогорском и Устьянском районах;

2  – в Котласском;

по 1 - в Коряжме и Няндомском районах области.

Всего за все время пандемии заразились 4 631 человек, 1 745 вылечились.

21 июнь 16:16 | : Будни

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