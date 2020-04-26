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Еще 118. Динамика прироста больных СOVID-19 в Поморье не меняется

По данным регионального оперштаба прошедшие сутки дали 118 новых случаев инфицирования вирусом ковид.

Их общее число составило 4272 человека за все время пандемии.

Из новых:

  • 64 северодвинца (47 — сотрудники градообразующих предприятий); 
  • 37 архангелогородцев; 
  • по 3 новых случая зарегистрировано в Котласском, Няндомском, Вельском и Плесецком районах; 
  • 2 — в Устьянском; 
  • по 1 — в Новодвинске и Мезенском районе. 

Среди новых случаев также один завозной: заболевший — житель Ярославской области, который прибыл в Архангельск.

Ситуация с готовностью местной медицины такова. В наличии: масок — 677,7 тысяч штук (на 12 дней), защитных костюмов — 41,7 тысяч (на девять дней), кожных антисептиков — 10,7 тысяч (на 15 дней). Лекарственными препаратами учреждения обеспечены на срок от семи дней до трех месяцев — в зависимости от наименования. Запасы по всем позициям постоянно пополняются.

18 июнь 15:47 | : Будни

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