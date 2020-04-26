Еще 118. Динамика прироста больных СOVID-19 в Поморье не меняется

По данным регионального оперштаба прошедшие сутки дали 118 новых случаев инфицирования вирусом ковид.
Их общее число составило 4272 человека за все время пандемии.
Из новых:
Среди новых случаев также один завозной: заболевший — житель Ярославской области, который прибыл в Архангельск.
Ситуация с готовностью местной медицины такова. В наличии: масок — 677,7 тысяч штук (на 12 дней), защитных костюмов — 41,7 тысяч (на девять дней), кожных антисептиков — 10,7 тысяч (на 15 дней). Лекарственными препаратами учреждения обеспечены на срок от семи дней до трех месяцев — в зависимости от наименования. Запасы по всем позициям постоянно пополняются.