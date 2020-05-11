Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В День медработника по всей России побегут #НеПациенты

В День медработника, 21 июня в 11:00 по всей России пройдет всероссийский индивидуальный забег #НеПациент в рамках акции #МыВместе

К акции присоединяются желающие по всей стране: спортсмены-олимпийцы, политики, представители некоммерческого сектора и просто неравнодушные граждане, которые хотят поддержать врачей, борющихся с распространением COVID-19. Так организаторы намерены привлечь внимание общественности к важности укреплять иммунитет с помощью здорового образа жизни, который помог участникам не стать пациентами.

Дистанцию для забега каждый выберет самостоятельно, исходя из своих возможностей. Но важно помнить о дистанции между бегущими, она должна составлять 1,5 м. Организаторы отмечают, что главное – не оставаться в стороне и поддержать акцию. Сделать это можно, выложив фото или видео с участием в забеге в соцсети под тегом #НеПациент. Самые интересные публикации будут отмечены организаторами, и их авторы получат подарки.

В Москве к забегу уже начали подготовку любимые персонажи киностудии «Союзмультфильм»: организаторы надеются, что ростовые куклы привлекут внимание детей, и они также станут #НеПациентами. Не ограничен и возраст взрослых участников. Так, например, 50 пенсионеров, обучающихся в «Народном университете Сочи» преодолеют свою дистанцию в благодарность медикам. Кроме того, свое участие подтвердили финалисты конкурса «Лидеры России», Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Ассоциация педагогов новаторов «Идея» из Бурятии и др.

«Мы хотели не просто поблагодарить медиков в их профессиональный праздник, для нас важно оказать поддержку. Сейчас главной помощью врачам станет снижение нагрузки на здравоохранение и уменьшение количества пациентов. Системным решением здесь может быть приобщение граждан к культуре здорового образа жизни. Важной частью акции станет флешмоб в соцсетях: люди, которые по каким-то причинам не решились выйти с нами на пробежку, увидят акцию в интернете и «заразятся» нашими идеями. #НеПациент – это действительно важный статус в социальных сетях», – подчеркнула руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.

К участию в акции приглашаются все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Ссылка на регистрацию: https://nepacient.typeform.com/to/c0aObQ  

17 июнь 14:45 | : Будни

Главные новости


Камо грядеши (Куда идешь, Серега)? Комментарий к выдвижению Пивкова в губернаторы Архангельской области
Михаил Ефремов – заложник одной роли. И никакой политики
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (168)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20