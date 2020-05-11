В День медработника по всей России побегут #НеПациенты

В День медработника, 21 июня в 11:00 по всей России пройдет всероссийский индивидуальный забег #НеПациент в рамках акции #МыВместе
К акции присоединяются желающие по всей стране: спортсмены-олимпийцы, политики, представители некоммерческого сектора и просто неравнодушные граждане, которые хотят поддержать врачей, борющихся с распространением COVID-19. Так организаторы намерены привлечь внимание общественности к важности укреплять иммунитет с помощью здорового образа жизни, который помог участникам не стать пациентами.
Дистанцию для забега каждый выберет самостоятельно, исходя из своих возможностей. Но важно помнить о дистанции между бегущими, она должна составлять 1,5 м. Организаторы отмечают, что главное – не оставаться в стороне и поддержать акцию. Сделать это можно, выложив фото или видео с участием в забеге в соцсети под тегом #НеПациент. Самые интересные публикации будут отмечены организаторами, и их авторы получат подарки.
В Москве к забегу уже начали подготовку любимые персонажи киностудии «Союзмультфильм»: организаторы надеются, что ростовые куклы привлекут внимание детей, и они также станут #НеПациентами. Не ограничен и возраст взрослых участников. Так, например, 50 пенсионеров, обучающихся в «Народном университете Сочи» преодолеют свою дистанцию в благодарность медикам. Кроме того, свое участие подтвердили финалисты конкурса «Лидеры России», Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Ассоциация педагогов новаторов «Идея» из Бурятии и др.
«Мы хотели не просто поблагодарить медиков в их профессиональный праздник, для нас важно оказать поддержку. Сейчас главной помощью врачам станет снижение нагрузки на здравоохранение и уменьшение количества пациентов. Системным решением здесь может быть приобщение граждан к культуре здорового образа жизни. Важной частью акции станет флешмоб в соцсетях: люди, которые по каким-то причинам не решились выйти с нами на пробежку, увидят акцию в интернете и «заразятся» нашими идеями. #НеПациент – это действительно важный статус в социальных сетях», – подчеркнула руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.
К участию в акции приглашаются все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Ссылка на регистрацию: https://nepacient.typeform.com/to/c0aObQ