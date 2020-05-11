Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Письмо из мэрии Архангельска улетело в космос

Администрация города Архангельска и «Архангельский комитет» в побратимском Большом Портленде (штат Мэн, США) направили совместное приветственное обращение к экипажу Международной космической станции: космонавтам Роскосмоса Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, а также астронавту NASA Кристоферу Кэссиди.

Как сообщают в отделе по внешним связям и туризму, в приветственном обращении подчеркивается, что побратимские связи реализуются между Архангельском и Большим Портлендом с 1988 года. С течением времени благодаря побратимству в дружественные связи оказались вовлечены и жители других муниципалитетов Архангельской области и штата Мэн. Именно поэтому для наших городов особенно знаменателен тот факт, что на борту Международной космической станции в составе одного экипажа работают Иван Викторович Вагнер из Архангельской области и Кристофер Кэссиди из штата Мэн.

63-я экспедиция продолжает выполнять важную миссию на борту Международной космической станции – крупнейшего международного проекта, в котором принимают участие космические агентства разных стран.

Дружба между Архангельском и Большим Портлендом вышла на новый уровень – космический.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

17 июнь 13:05 | : Будни

Главные новости


Камо грядеши (Куда идешь, Серега)? Комментарий к выдвижению Пивкова в губернаторы Архангельской области
Михаил Ефремов – заложник одной роли. И никакой политики
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (168)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20