Письмо из мэрии Архангельска улетело в космос

Администрация города Архангельска и «Архангельский комитет» в побратимском Большом Портленде (штат Мэн, США) направили совместное приветственное обращение к экипажу Международной космической станции: космонавтам Роскосмоса Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, а также астронавту NASA Кристоферу Кэссиди.
Как сообщают в отделе по внешним связям и туризму, в приветственном обращении подчеркивается, что побратимские связи реализуются между Архангельском и Большим Портлендом с 1988 года. С течением времени благодаря побратимству в дружественные связи оказались вовлечены и жители других муниципалитетов Архангельской области и штата Мэн. Именно поэтому для наших городов особенно знаменателен тот факт, что на борту Международной космической станции в составе одного экипажа работают Иван Викторович Вагнер из Архангельской области и Кристофер Кэссиди из штата Мэн.
63-я экспедиция продолжает выполнять важную миссию на борту Международной космической станции – крупнейшего международного проекта, в котором принимают участие космические агентства разных стран.
Дружба между Архангельском и Большим Портлендом вышла на новый уровень – космический.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)