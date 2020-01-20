Архангельские активисты ОНФ: Спасите Беломорье от мусорной пандемии!

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к главе муниципального образования «Катунинское» Приморского района Михаилу Михайлову с просьбой оказать помощь жителям поселка Беломорье в проведении субботников. Уборка в поселке, расположенном в природоохранной зоне, уже ведется с участием общественников, но не хватает транспорта для вывоза крупногабаритного мусора.
Спиленные деревья, куски арматуры, оставшиеся от капитального ремонта домов, множество стеклянных и пластиковых бутылок – всем этим закиданы лесные дренажные канавы и ручьи. Местные жители уже обращались в муниципальную администрацию, но помощи не дождались. Между тем приближается летний сезон, и поселок становится привлекательным местом отдыха для архангелогородцев.
«Безусловно, местная власть должна оказать помощь в наведении порядка как в самом поселке, так и на пляже возле озера. Место очень красивое, и в голове не укладывается, как можно было его так запустить. Местные жители – в основном люди пенсионного возраста, и убрать такую замусоренную территорию с ТКО им сложно. Впервые за все время своих экологических субботников активисты ОНФ столкнулись с «изысканным» проявлением того, как можно нагло убивать природу: бутылки из-под спиртного были закопаны в лесу горлышком в землю. Обнаружили мы их только потому, что донышки от бутылок сверкали на солнце», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Айман Тюкина.
По мнению экспертов ОНФ, к вопросу о ликвидации захламления территории поселка Беломорье должны подключиться и надзорные органы. ОНФ будет держать на контроле ситуацию с вывозом мусора из поселка.