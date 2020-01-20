Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские активисты ОНФ: Спасите Беломорье от мусорной пандемии!

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к главе муниципального образования «Катунинское» Приморского района Михаилу Михайлову с просьбой оказать помощь жителям поселка Беломорье в проведении субботников. Уборка в поселке, расположенном в природоохранной зоне, уже ведется с участием общественников, но не хватает транспорта для вывоза крупногабаритного мусора.

Спиленные деревья, куски арматуры, оставшиеся от капитального ремонта домов, множество стеклянных и пластиковых бутылок – всем этим закиданы лесные дренажные канавы и ручьи. Местные жители уже обращались в муниципальную администрацию, но помощи не дождались. Между тем приближается летний сезон, и поселок становится привлекательным местом отдыха для архангелогородцев.

«Безусловно, местная власть должна оказать помощь в наведении порядка как в самом поселке, так и на пляже возле озера. Место очень красивое, и в голове не укладывается, как можно было его так запустить. Местные жители – в основном люди пенсионного возраста, и убрать такую замусоренную территорию с ТКО им сложно. Впервые за все время своих экологических субботников активисты ОНФ столкнулись с «изысканным» проявлением того, как можно нагло убивать природу: бутылки из-под спиртного были закопаны в лесу горлышком в землю. Обнаружили мы их только потому, что донышки от бутылок сверкали на солнце», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Айман Тюкина.

По мнению экспертов ОНФ, к вопросу о ликвидации захламления территории поселка Беломорье должны подключиться и надзорные органы. ОНФ будет держать на контроле ситуацию с вывозом мусора из поселка.

   

01 июнь 12:38 | : Будни

Главные новости


Консолидация власти, или Как преодолеть управленческий кризис в Архангельской области
Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (10)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20