Президент подарил нам еще один выходной

Отмененный 9 мая из-за пандемии коронавируса в стране Парад Победы состоится 24 июня (среда). Этот день указом президента объявлен выходным.
Как пояснил глава государства, эта дата выбрана не случайно. 24 июня в 1945 году состоялся парад на Красной площади. В тот день по главной площади страны прошли победители, «сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».
В этот день военные парады пройдут не только в Москве, но и во многих других городах страны, прежде всего, в тех, что удостоены звания «Город-герой».
Ранее предполагалось, что в тот же день пройдет голосование по поправкам в Конституцию – «с парада прямо на избирательные участки». Пока официального подтверждения этой информации нет.