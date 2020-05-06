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Кенозерье не рискнуло открывать туристский сезон с 1 июня

В связи с указом и.о. губернатора Архангельской области от 28 мая 2020 года № 75-у Кенозерский национальный парк и национальный парк «Онежское Поморье» откроются для туристов только с 11 июня.  

Для безопасности жителей заповедной территории, сотрудников национальных парков и самих туристов будут соблюдаться меры предосторожности.

 

В июне посетить заповедные территории смогут только жители Архангельской области. Всем гостям будут измерять температуру бесконтактным термометром. Посетители также будут обязаны заполнить извещение об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией и карантина по месту проживания.

Каждая компания или семья будет размещена в отдельном гостевом доме или блоке гостиницы. Туристы смогут заказать питание в кафе навынос. Ежедневно в гостиницах и гостевых домах будет проводиться дезинфекция.

 

Экскурсии и мастер-классы в июне проводиться не будут, но останется возможность гулять по экологическим тропам и наслаждаться природой.
Гостям настоятельно рекомендуется пользоваться антисептическими средствами, соблюдать социальную дистанцию, надевать перчатки и маски при посещении Визит-центров, магазинов, почтовых отделений, ФАПов и других общественных мест.

 

Напомним, что оплата всех туруслуг временно производится только по безналичному расчёту. Оформление разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий осуществляется исключительно через интернет.


Изменение регламента приёма гостей возможно в связи с новыми указами, постановлениями и распоряжениями федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Вопросы по переносу и планированию отдыха можно задать по электронной почте: tourism@kenozero.ru или по телефону: +7 (960) 017-99-33.

29 май 16:47 | : Будни

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