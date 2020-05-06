Легендарный «батя» Василий Маргелов украсит здание архангельской школы

На стене школы №62 появится граффити с изображением Героя Советского Cоюза, участника Великой Отечественной войны, легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова.
В феврале школе было присвоено имя Героя Маргелова и на гала-концерте десятого фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» директору школы вручено свидетельство о присвоении.
Граффити - это проект клуба "Орден" и Центра "Патриот", который реализуется в рамках сотрудничества со школой. Военно-патриотический клуб "Орден" изначально был создан на базе школы. Одно из основных направлений клуба - воздушно-десантная подготовка. Граффити с изображением Василия Филипповича Маргелова появится в честь 90-летия образования Воздушно-десантных войск, которое отмечается в этом году.
Сейчас клуб ведет активную работу по обустройству территории. Стена школы, где разместится граффити, выходит на ул. Кедрова. На площадке рядом со школой будет оформлена аллея Памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где разместятся портреты героев.
Напомним, что в этом месяце еще одно граффити на патриотическую тему (малыш, обнимающий ветерана) украсило стену жилого дома в центре Архангельска.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)