Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Легендарный «батя» Василий Маргелов украсит здание архангельской школы

На стене школы №62 появится граффити с изображением Героя Советского Cоюза, участника Великой Отечественной войны, легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова.

В феврале школе было присвоено имя Героя Маргелова и на гала-концерте десятого фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» директору школы вручено свидетельство о присвоении.

Граффити - это проект клуба "Орден" и Центра "Патриот", который реализуется в рамках сотрудничества со школой. Военно-патриотический клуб "Орден" изначально был создан на базе школы. Одно из основных направлений клуба - воздушно-десантная подготовка. Граффити с изображением Василия Филипповича Маргелова появится в честь 90-летия образования Воздушно-десантных войск, которое отмечается в этом году.

Сейчас клуб ведет активную работу по обустройству территории. Стена школы, где разместится граффити, выходит на ул. Кедрова. На площадке рядом со школой будет оформлена аллея Памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где разместятся портреты героев.

Напомним, что в этом месяце еще одно граффити на патриотическую тему (малыш, обнимающий ветерана) украсило стену жилого дома в центре Архангельска.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

29 май 11:50 | : Будни

Главные новости


Андрей Турчак: «Верьте мне, объединения Архангельской области с Ненецким округом не будет!»
Песков – путь стукача. «Навальник» написал донос на архангельских журналистов
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (280)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20