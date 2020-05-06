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Архангельский ОНФ требует убрать автохлам у магазина "Диета"

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска с просьбой навести порядок на автомобильной парковке в центре города, расположенной рядом с магазином «Диета». Поводом для обращения к чиновникам послужили многочисленные жалобы горожан на длительное нахождение на парковке неэксплуатируемых, ветхих автомобилей.

Совместно с представителями ГИБДД и администрации Октябрьского округа общественники побывали на месте и выяснили, что на стоянке размером около 500 кв. м находятся шесть бесхозных транспортных средств – четыре «Газели» и две легковые машины, которые занимают четверть территории.

«Мы увидели старые, неотремонтированные автомобили, которые давно не эксплуатируются. Одна из машин – без госномера, другие – забиты различным хламом, вполне может оказаться, что опасным. Под машинами образовались очаги мусора: стекло, коробки, разбитые деревянные ящики. Но главная проблема в том, что авторухлядь заняла места на парковке, и граждане, которые приезжают за покупками, вынуждены оставлять машины на дороге. Необходимо в ближайшее время освободить парковку от этого транспорта», – заявил член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Архангельской области Алексей Нестеренко.

С доводами общественников согласились все участники выездной проверки. Как пояснил представитель ГИБДД, на парковке необходимо установить знаки, предписывающие разрешенное время нахождения на ней автомобилей. А сотрудник администрации округа отметила, что от автохлама страдает чистота территории и возрастает недовольство жителей близлежащих домов.

Активисты ОНФ будут держать на контроле решение данной проблемы.

 

29 май 10:39 | : Будни

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