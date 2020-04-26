101 случай заражения COVID-19 в Архангельской области за последние сутки

По данным регионального оперштаба, «лидером» в распространении коронавируса продолжает оставаться город корабелов, и это несмотря на тотальную дезинфекцию предприятий оборонки.
Картина за 27 мая такая:
- 41 северодвинец (из них 9 сотрудников ВПК);
- 39 архангелогородцев;
- 11 Котласский р-н;
- по 2 заболевших в Новодвинске, Мирном, Устьянском, Вельском районах;
- по 1 в Красноборском и Приморском районах.
Всего за все время пандемии в регионе заболели 1 684 человека, из них 495 уже выздоровели и выписаны из больниц.
В реанимации находится 21 пациент с COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 11 человек