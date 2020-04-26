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101 случай заражения COVID-19 в Архангельской области за последние сутки

По данным регионального оперштаба, «лидером»  в распространении коронавируса продолжает оставаться город корабелов, и это несмотря на тотальную дезинфекцию предприятий оборонки.

Картина за 27 мая такая:

- 41 северодвинец (из них 9 сотрудников ВПК);

- 39 архангелогородцев;

- 11 Котласский р-н;

- по 2 заболевших в Новодвинске, Мирном, Устьянском, Вельском районах;

- по 1 в Красноборском и Приморском районах.

Всего за все время пандемии в регионе заболели 1 684 человека, из них 495 уже выздоровели и выписаны из больниц.

В реанимации находится 21 пациент с COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 11 человек

28 май 14:31 | : Будни

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