В Архангельской области три подтвержденных смерти от COVID-19

Об этом только что сообщил начальник регионального оперштаба Артем Вахрушев в ходе текущей сессии Архангельского областного Собрания.
Отметим, в федеральных источниках в графе «смерть» напротив Архангельской области до сих пор стоит цифра 1.
В телефонных разговорах с журналистами сотрудники медучреждений настаивают, что «смерть от коронавируса и кончина пациента с диагнозом коронавирус – суть разные вещи».
На этот счет наблюдатели грустно шутят, что, если тяжелый онкологический больной с насморком умирает, вряд ли кто-то назовет простуду причиной его смерти….
Начальник оперштаба также сообщил, что за прошедшие сутки в Поморье зарегистрировано 127 новых случаев инфицирования вирусом ковид. Из них 80 – в Северодвинске.
Видимо, полная информация по «географии» заражения поступит позже…