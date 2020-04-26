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В Архангельской области три подтвержденных смерти от COVID-19

Об этом только что сообщил начальник регионального оперштаба Артем Вахрушев в ходе текущей сессии Архангельского областного Собрания.

Отметим, в федеральных источниках в графе «смерть» напротив Архангельской области до сих пор стоит цифра 1.

В телефонных разговорах с журналистами сотрудники медучреждений настаивают, что «смерть от коронавируса и кончина пациента с диагнозом коронавирус – суть разные вещи».

На этот счет наблюдатели грустно шутят, что, если тяжелый онкологический больной с насморком умирает, вряд ли кто-то назовет простуду причиной его смерти….

Начальник оперштаба также сообщил, что за прошедшие сутки в Поморье зарегистрировано 127 новых случаев инфицирования вирусом ковид. Из них 80 – в Северодвинске.

Видимо, полная информация по «географии» заражения поступит позже…

27 май 11:30 | : Будни

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