+ 169. Новый «рекорд» суточной заболеваемости коронавирусом в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье инфицированы вирусом COVID-19 169 человек.
«География» распространения:
- 156 северодвинцев (из них 136 сотрудников оборонных предприятий города);
- 11 архангелогородцев;
- 2 вельчанина.
Всего за все время пандемии в регионе заболели 1361 житель области, 427 вылечились.
В реанимации находятся 19 пациентов с COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными 11 человек.
На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения региона остаются свободными 308 коек. Кроме того, продолжается создание обсерваторов. Как сообщили в оперштабе, обсерватор на 18 мест открылся в Няндоме, для района этого пока достаточно.