Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

+ 169. Новый «рекорд» суточной заболеваемости коронавирусом в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье инфицированы вирусом COVID-19 169 человек.

«География» распространения:

- 156 северодвинцев (из них 136 сотрудников оборонных предприятий города);

- 11 архангелогородцев;

- 2 вельчанина.

Всего за все время пандемии  в регионе заболели 1361 житель области, 427 вылечились.

В реанимации находятся 19 пациентов с COVID-19, к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными 11 человек.

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения региона остаются свободными 308 коек. Кроме того, продолжается создание обсерваторов. Как сообщили в оперштабе, обсерватор на 18 мест открылся в Няндоме, для района этого пока достаточно.

25 май 13:14 | : Будни

Главные новости


ВрИО главы Коми: Нам не по дороге с Архангельской областью и Ненецким округом
Глаза в глаза с Цыбульским. Их первая встреча
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (224)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20